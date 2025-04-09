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Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarının görüş taleplerine ilişkin yeni bir uyarı yazısı yayımladı. Yazıda, Genel Müdürlüğe gönderilen başvuruların içeriği ve yöntemiyle ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar yeniden hatırlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 14:24, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 14:26
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Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 21 Ocak 2025 tarihli yazısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının görüş taleplerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla önemli bir hatırlatmada bulundu. Yazıya göre, Cumhurbaşkanlığı'na doğrudan görüş sorulmadan önce kurumların kendi hukuk birimlerinden görüş alması zorunlu hale geldi.

Önce kurum içi değerlendirme yapılmalı

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 8'inci maddesi gereğince, memur ve kamu görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulanmasını yönlendirme görevini yürütüyor. Ancak yapılan son değerlendirmeler neticesinde, kamu kurumlarının sıklıkla mükerrer ve yetersiz bilgi içeren taleplerle başvurduğu tespit edildi.

Yeni düzenleme ile birlikte; kurumların doğrudan Cumhurbaşkanlığı'ndan görüş istemeden önce kendi iç hukuk müşavirliklerinin görüşüne başvurmaları ve taleplerini bu doğrultuda şekillendirmeleri istendi.

Hangi kurum hangi yolla başvurmalı?

Yazıda, kamu kurumlarının görüş taleplerini hangi yollarla göndermesi gerektiği açıkça belirtildi:

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar: Üst yönetici veya yardımcısı imzasıyla
Bakanlıklar: Bakan yardımcısı imzasıyla
Bakanlıklara bağlı/ilişkili kurumlar: İlgili bakanlık üzerinden
Mahalli idareler: İçişleri Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden
Yükseköğretim kurumları: YÖK Başkanvekili imzasıyla
Diğer tüm kurumlar: Üst yönetici imzasıyla

Somut olaylara dayanmayan başvurular değerlendirilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı, iletilen görüş taleplerinde artık somut olaylara dayanmayan veya varsayım içeren başvuruların dikkate alınmayacağını bildirdi. Ayrıca talep yazılarına, ilgili hukuki görüşlerin yanı sıra ilgili tüm belgelerin (hizmet dökümü, yazışmalar, mahkeme kararları) eklenmesi gerektiği vurgulandı.

Mevzuat taslakları için görüş sıralamasına dikkat

Öte yandan, yazıda mevzuat hazırlıkları sürecinde de kurumların doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na başvurmadan önce ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının görüşlerini almasının yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Bu yükümlülük, 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenleniyor.

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