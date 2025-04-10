Subianto: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet benim kahramanlarım

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda milletvekili katıldı.

'TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLER TESİS ETTİ'

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Genel Kurul'a hitabı için hazırlanan önergeyi, oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, "Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto'yu, milli iradenin tecelligahı, Türkiye demokrasisin kalbi olan TBMM'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Sayın Cumhurbaşkanı Subianto, Savunma Bakanlığı görevini üstlendiği 2019-2024 yılları arasında askeri iş birliği ve savunma sanayi alanlarında ülkemiz ile yakın ilişkiler tesis etmiş, çok tecrübeli bir siyasetçidir. Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 2024 yılından bu yana Türkiye-Endonezya ilişkilerinin her alanda gelişmesine büyük önem verdiğine de memnuniyetle müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA GELİŞİYOR'

Türkiye ve Endonezya arasında tarihi bağ ve ortak değerler olduğunu kaydeden Kurtulmuş, Osmanlı Devleti ile Endonezya arasındaki ilişkilerin tarihinden bahsetti. Kurtulmuş, "Osmanlı donanması, Endonezyalı Müslümanların yardımına koşmuş ve onları emperyalistlerin zorbalıklarından korumuştur. Endonezya ile münasebetlerimiz, Osmanlı Devleti'nin başkent Cakarta'da açtığı şehbenderlik vasıtasıyla 20'nci yüzyıla kadar devam etmiştir. Hollanda sömürge döneminin sona ermesi ve 1945'te bağımsızlığın kazanılması üzerine Endonezya ile ilişkilerimiz yeniden tesis edilmiştir. İkili ilişkilerimiz başta ticaret, savunma, sanayi, tarım, sağlık ve turizm olmak üzere her alanda gelişiyor ve gelişmektedir" diye konuştu.

'ULUSLARARASI PLATFORMLARDA İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAYIZ'

Endonezya'nın Güney Asya'nın parlayan yıldızı olduğunu belirten Kurtulmuş, çok merkezli uluslararası sistemin Asya'ya kaydığını söyledi. Kurtulmuş, "Kardeş Endonezya halkının büyük hassasiyet gösterdiği Filistin meselesi de olmak üzere Türkiye ve Endonezya başta BM, İslam İş Birliği Teşkilatı, G-20 gibi uluslararası platformlarda iş birliği yapmakta ve birbirlerinin gelişimlerini sonuna kadar desteklemektedir" dedi.

'TÜRKİYE EN BÜYÜK MÜSLÜMAN MEDENİYETTİR'

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Genel Kurul'a hitabında, TBMM'de bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirtti. Endonezya Parlamentosu dışında yapacağı ilk konuşma nedeniyle heyecanlı olduğunu kaydeden Subianto, "Burayı görmüş, buranın tarihini ve insanların mücadelesini hissetmiş biri olarak Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Endonezyalılar için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyettir. Bizler için Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun, medeniyetinin bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri halen hatırlıyoruz. Özellikle Sultanlığımız, batılı emperyalistlerin saldırısına uğrarken Osmanlı İmparatorluğu bize; askerlerini, silahlarını, danışmanlarını, tavsiyelerini göndermişti. Bugüne kadar bir politikacı olarak Endonezya'nın birçok bölgesine gittim ve her yerde Endonezyalılar bana Osmanlı memurları tarafından aldıkları eğitimi anlatıyorlar. Bugün hala büyükbabalarımız, Endonezyalılar hala bu hikayeleri anlatıyorlar. İşte bu nedenle buraya geldim" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE AYNI YERDE DURMAK İSTİYORUZ'

Subianto, güçlü ülkelerin zayıf ülkeleri baskı altına aldığı bir süreçte, Türkiye'nin mazlumları savunan güçlü bir pozisyonda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Birçok ülke demokrasi, insan haklarından bahsediyor; ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke onları umursamıyor. Onlar, Gazze'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyor. Türkiye'nin Filistin konusunda çok güçlü bir duruşu var ve biz şuna inanıyoruz; biz Türkiye ile belirsizliklerin olduğu bu dünyada, adaletin ve doğruluğun savunulması için aynı yerde durmak istiyoruz. Ben şahsen, Türkiye tarihinin bir hayranıyım. Türkiye tarihini öğreniyorum, çalışıyorum, sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Gençken benim kahramanım, Mustafa Kemal Atatürk'tü ve Fatih Sultan Mehmet de idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da makamıma, evime gelirseniz göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli var. Sadece Endonezya da değil, küresel güneyden özellikle gelişmekte olan ülkelerde, Mustafa Kemal Atatürk bir idoldür ve örnektir, cesaretin temsilidir. Bir lider örneğidir, vatansever örneğidir ve azim örneğidir. İşte bu sebeple bugünkü dünyanın durumu da cesur bir liderlik gerektirmektedir. Bu liderliğin son derece akilane olması gerekmektedir. Türkiye ve Endonezya buna liderlik etmeli ve güçlü olmalıdır. Bizler iş birliği yaparsak, bir araya gelirsek daha güçlü oluruz."

Subianto'nun açıklamalarının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurulu, 15 Nisan'da toplanmak üzere kapattı.