Eşinin kayıp ihbarı verdiği kişi öldürülmüş halde bulundu
Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin, gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında eşinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 17:14, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 17:13
Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli bir çocuk annesi M.İ, 2 Nisan'da polis merkezine giderek eşi Ö.İ. (34) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Evde arama yapan ekipler, Ö.İ'nin öldürüldüğünü ve cesedinin evin havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti.
Ö.İ'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin M.İ'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ. ile 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.