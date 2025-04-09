Edirne'de Doktorun Ölümüne Neden Olan Sürücüye 9 Yıl Hapis

Edirne'de geçen yıl kullandığı otomobille çarptığı bisikletteki doktor Barçın Barı'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü 9 yıl hapse çarptırıldı. Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Barı'nın yakınları, tutuklu sanık B.K. ve taraf avukatları katıldı. Hakim, önceki duruşmada davanın Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildiğini, ancak söz konusu mahkemenin görevsizlik kararı vermesi dolayısıyla davanın Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edileceğini söyledi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın en üst sınırdan ceza almasını talep etti. Müşteki avukatı Gökhan Karakoç, sanığın alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi.Edirne Ağır Ceza Mahkemesinin kararının iş yükünü üzerinden atmak anlamına geldiğini savunan Karakoç, "Acılı ailenin adalet beklentisi var. Olayda olası kastın tüm unsurları yer alıyor. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılarak tutukluluğunun devamını talep ediyoruz." dedi. Tutuklu sanık B.K. ise üzgün olduğunu ve önceki savunmasını tekrarladığını ifade etti. Sanık avukatı Hakan Yalçıntuğ, sanığın yaklaşık 7,5 aydır tutuklu bulunduğunu, tutukluluğun cezaya dönüşmemesi gerektiğini belirterek, sanığın tahliyesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa bilinçli taksirle öldürme suçundan artırıma giderek 9 yıl hapis verdi. Cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulan sanık hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek istinaf yolu açık olmak üzere tahliye edildi.

Mahkeme Kararı ve Ailenin Tepkisi

Mahkeme, sanığın ehliyetine 3 yıl daha el konulmasına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Barçın Barı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Avukat Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barı'nın trafik terörüne kurban verildiğini söyledi. Sanığın cezaevinden çıkacak olmasının aileyi ve kendilerini derinden üzdüğünü belirten Karakoç, "Konuyu istinaf mahkemesine taşıyacağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nde bu kararın değişme ihtimali olduğunu değerlendiriyorum." dedi. Trafik terörünün son bulması gerektiğini ifade eden Karakoç, başka acılar yaşanmaması adına mevzuatta değişiklikler yapılması için Adalet Bakanlığına da gerekli müracaatları yapacaklarını kaydetti.

Olayın Özeti

Edirne'de 29 Ağustos 2024'te B.K'nin kullandığı otomobilin bisikletine çarpması sonucu ağır yaralanan Barı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Ekim 2024'te hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü B.K. ise tutuklanmıştı.