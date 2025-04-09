Tekirdağ'da yaklaşık 29 bin litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kentin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Emniyet ve asayişin sağlanmasının yanı sıra, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla savaş, ayrıca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Soytürk, vatandaşların huzurunu bozmaya yönelik her türlü tehdit ve suça karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Soytürk, kentte terörle mücadele kapsamında 8 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 8 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yakalanan şüpheli 5 şahıs tutuklandı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 65 operasyon düzenlendiğini aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda 28 bin 953 litre sahte içki, 2 milyon 216 bin makaron ele geçirilerek, 5 milyon 223 bin lira vergi kaybı önlendi. Narkotik olayları kapsamında 480 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 613 şüpheli şahıs yakalanarak 89'u tutuklandı, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 kilogram uyuşturucu ve 8 bin 689 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yasadışı göç ile mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirilirken, 9 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 160 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüpheli 5 şahıs tutuklandı."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.