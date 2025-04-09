Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Çin arasındaki restleşmelerle Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2025'ten itibaren Brent petrol yaklaşık 21 dolar değer kaybederek 58 dolar seviyesine geriledi.

Trump'ın Vergi Kararlarının Etkisi

Trump'ın vergi kararları küresel piyasalarda ciddi düşüşlere neden olmuştu. ABD'nin yüksek tarifeli yeni gümrük vergilerini uygulamaya başlamasının ardından, Asya ve Avrupa borsalarıyla birlikte ABD vadeli endekslerinde sert kayıplar yaşandı.