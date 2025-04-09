Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na kılavuzun ne zaman yayınlanacağını ve alımın bölünüp bölünmeyeceğini sordum.

Sağlık Bakanlığı'na 37 bin personel alınacağı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

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