Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel alımı için kılavuzu Nisan ayı bitmeden yakın zamanda açıklanacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 20:10, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 20:20
Sağlık Bakanlığı'na 37 bin personel alınacağı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na kılavuzun ne zaman yayınlanacağını ve alımın bölünüp bölünmeyeceğini sordum.
Memişoğlu, 37 bin kişilik alım sayısının büyük ihtimalle bölüneceğini söyledi.
Personel alımı için kılavuzunda yakın zamanda Nisan ayı bitmeden yayınlanacağını dile getirdi.
X: edipuzen