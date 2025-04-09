Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan toprağa verildi

Yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Levendoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay gibi sanatçılar katıldı. Törende sanatçının fotoğrafları müzik eşliğinde gösterildi. Levendoğlu'nun vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadı.

Cenaze, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.