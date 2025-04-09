Ali Babacan'dan Boykot Çağrısına Eleştiri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Grup toplantısında 'boykot' çağrısı yapan ana muhalefete bir takım önerilerde bulundu. Babacan, iktidar ve ana muhalefet arasındaki 'boykot' çağrısının ayrışmaya neden olduğunu ve bu tutumdan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Ali Babacan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniyol Grubu'nda partisi adına yaptığı grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ali Babacan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:**Dakika bir, gol bir.** Bir zamanlar insanları kılık kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar, şimdi içilen kahveleri ayrıştırmaya başladılar. Yetti mi, yetmedi. Mobilyayı nereden aldığını, çikolatayı nereden, kimden yediğini ayrıştırdıklarını gördük. Çünkü onlar için ayırma-ayrıştırma yoksa, siyaset de yok. Tek bildikleri bu: **Benden misin, onlardan mısın?**

Ayrıştırıcı Siyaset Anlayışı

Sonra, yetmemiş olacak, başladılar sanatçıları ayırmaya: Dediler ki: "**Şu paylaşım yaptı bizden**", "**şu bir şey demedi onlardan**"; "**Şu bilmem kimin adamı**", "**Şu dükkan şunlardanmış**, **bu dükkan bunlardanmış**" dediler; Ülkeyi sokak sokak ayırmaya giriştiler. İktidarın tam da istediği, iktidarın işine gelen **"Bizden misin, onlardan mı?"** siyasetine yeni kriterler eklemekte hiçbir beis görmediler.

Demokrasiye Sahip Çıkmak

O yüzden üzerine basa basa söylüyoruz: Demokrasiye sahip çıkmak için ellerinden geleni yapan iyi niyetli yurttaşlarımızı tenzih ederek de söylüyoruz. Biz, kendi siyasi bekaları için milleti ayıranların karşısındayız; Biz, bu kargaşanın içinde makulün sesini kısmaya çalışanların karşısındayız. Biz, esnafı, işletmeciyi, kafeleri, dükkanları bizden ve onlardan diye ayıran zihniyetin karşısındayız.Bu ülkenin sanatçılarının, bir yandan iktidarın, bir yandan da muhalefetin sopasını ayrı ayrı yemelerine göz yumamayız. Hep söylüyorum; bir yanlış, bir başka yanlışla düzeltilmez. Ayrıştırana karşı, **"biz de ayrıştırırız"** denilmez. **"Sen kutuplaştırırsan, ben de kutuplaştırırım"** denilmez. Biz bu oyunu bozmak zorundayız arkadaşlar.