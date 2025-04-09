Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti

2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren pazarlık süreci devam ediyor. Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi pek çok kamu kurumunda görev yapan işçileri kapsayan görüşmelerde, taraflar taleplerini karşılıklı olarak iletti ve müzakereler sürüyor.

İşçi Kesiminin Talepleri

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletti. İşçi kesimini temsil eden bu konfederasyonlar, resmi müzakere sürecini başlatmıştı. Söz konusu teklifte, günlük en düşük ücretin 1.800 TL'ye yükseltilmesi, bu artışın ardından yılın ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci 6 ayı için yüzde 25 oranında zam yapılması ve bunlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesi istendi.

İşveren Tarafının Değerlendirmesi

İşveren tarafında ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) taleplerin mali etkisini analiz ediyor. TÜHİS'in bu çalışmasını tamamlamasının ardından işçi tarafına ilk resmi karşı teklifini sunması bekleniyor.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, "Türkiye'nin en köklü iki emekçi örgütü olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu anda bu teklifleri detaylı biçimde değerlendiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Görüşmelerin çok uzayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.