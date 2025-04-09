50 bin teklif edildi, Diyanet promosyon anlaşmasını iptal etti
Diyanet İşleri Başkanlığı Maaş Promosyonu Anlaşmasını İptal Etti, Yeni Görüşmeler Haftaya Yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı için yapılan maaş promosyonu anlaşması, 8 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen toplantının ardından iptal edildi.
Yapılan açıklamaya göre, 3 yıl süresince en fazla 50 bin TL olarak belirlenen teklif, çalışanlar tarafından kabul edilmedi ve anlaşma geçersiz sayıldı.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, 2007/21 No'lu Başbakanlık Genelgesine atıfta bulunarak, haftaya yapılacak olan yeni maaş promosyonu anlaşmasına tüm (kamu-özel) bankaların dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Sendika, anlaşmanın sadece belirli bankalarla yapılmasının çalışanlar için yeterli olmayacağını belirterek, tüm bankaların teklif vermesi gerektiğini savundu.
Ayrıca, Türk Diyanet Vakıf-Sen'in yaptığı açıklamaya göre, taşra teşkilatındaki her il ve ilçede, maaş promosyonu anlaşmalarının o ildeki yerel yönetimlerin belirlediği koşullara göre yapılacağı bildirildi. Bu durum, her bölgenin kendi koşullarına göre daha uygun teklifler almasına olanak sağlayacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZINNuri Ünal (@nuri_nuriunal) April 8, 2025
KIYMETLİ ÇALIŞANLARI
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı personelinin maaş (promosyon) anlaşması 08.04.2025 Salı günü yapılmış ve 3 yıllık en fazla 50 bin TL. teklif edildiğinden iptal edilmiştir.
Maaş ödeme (promosyon) anlaşması komisyonu.