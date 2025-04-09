'Okuldaki Çiftlik' Projesi ile Öğrenciler İlk Hasadı Yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 'Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek' sloganıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 'Okuldaki Çiftlik Projesi' kapsamında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda hasat etkinliği düzenlendi. Programa Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürü Durmuş Çakır, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Hasat öncesinde okulun konferans salonunda öğrencilere tarım konulu eğitim verildi. Eğitimin ardından öğrenciler tarafından okul bahçesi içerisinde yer alan 40 metrekarelik sera içerisindeki marul, çilek gibi ürünlerin hasadı yapıldı. Bunun yanı sıra öğrenciler kümesten yumurta topladı. Etkinlik kapsamında öğrencilere organik bal dağıtıldı.

Projeyle İlgili Detaylar

Projeyle ilgili bilgi veren Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, "Okuldaki ilk çalışmalarımız geçen yıl 17 Nisan'da başladı. Aradan 1 yıl geçti. Okulumuz bahçesi içerisine öğrencilerimizle birlikte 30 ağaç diktik. Bunun yanı sıra öğrencilerimizle beraber sera ve kümes kurduk. Buradaki kümesimizde 9 tavuk ve 1 horozumuz var. 'Mucize görmek istersen bir tohum ek' projesi çok önemli. Öğrencilerimiz mucizeyi gördüler ve tohum ektiler, sebze ve meyve yetiştirdiler. Ürünleri mucizeyi görmeye başladılar. Yapmak istediğimiz bu mucizeye çocuklarımızla birlikte şahit olmak. Amacımız öğrencilerimize tarımı, doğayı, ormanı, temiz çevreyi ve de sağlıklı gıdayı tanıtmak ve sevdirmek" dedi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ise "Çocuklarımız çok heyecanlı. Bodrum sadece bir turizm değil aynı zamanda tarım şehri. Çocuklarımızın bu yaşlarda toprakla çalışmaları bizim için önemli. Protokol kapsamında 28 ilden ve okuldan biri olmak bizim için çok önemli. 1 sene önce attığımız tohumların mucizesini hep beraber gördük" diye konuştu.