Kartalkaya'daki otel yangını dünyadaki 7. büyük otel yangını

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Altınok, "Kartalkaya'daki otel ve buna benzer facialar bir daha olmamalı. Bu ülkemize, milletimize, devletimize yakışan olaylar değildir. 2025 yılını yaşadığımız bugünlerde artık bunları elimizin tersiyle geride bırakmış ve önümüze farklı ve sağlıklı bakışlarla bakmamız lazım gelir. Burada da bizim komisyonumuzun amacı; Kartalkaya'da meydana gelen yangın noktasındaki sorumlu kurumların tespitini sağlamak ve bir daha milletimizin bu gibi acılarla karşılaşmaması için neler yapılabileceğidir. Yangınla mücadelede ve öncesinde alınacak tedbirlerle alakalı profesyonellikleri olan arkadaşlarımızı dinliyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz, tüm bunları rapora dökeceğiz. Rapora döktükten sonra da yasal boyutuyla yapılması gerekenlerin TBMM tarafından değerlendirilmesini, idari boyutuyla yapılması lazım gelenler varsa da onları Cumhurbaşkanlığı makamına arz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uykuya Dalar Gibi Vefat Etmişler

Komisyon Başkanı Altınok'un ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilirkişi Heyeti Koordinatörü Doktor Hikmet İskender söz aldı. İskender, bilirkişi raporunun 189 sayfadan oluştuğunu hatırlattı ve heyetin yaptığı çalışmalardan bahsetti. İskender, bilirkişi heyeti raporunda yer alan bir görsele işaret ederek, "Bugün burada olmayan Alper Hocamızın liseden bir alt dönemden arkadaşının eşi Ferda Apak orada vefat etmiş 39 yaşında, kızı var 11 yaşında. Bir şekilde bana ulaştılar ama bilirkişi olduğumu bilmiyorlar. 'Siz bu konuda uzmansınız, acaba şunu öğrenebilir miyiz? Acaba kızının acı çektiğini annesi görmüş müdür ya da bunlar yanarken acı çekmişler midir?' dediler. Burada söyleyeceğimiz husus şudur, orada en çok acıyı çeken Şevval Şahin isimli kızdır, atlamıştır ve 2 gün yoğun bakımda kalmıştır. Diğerleri yangında oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ki açıkçası, hani uykuya dalar gibi vefat etmişlerdir, sonra cesetler yanmıştır. Otopsi raporlarındaki o deformasyonlar vesaire sonradan oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

İtfaiye Geç Gitti Haberleri Kesinlikle Doğru Değil

Ardından Bilirkişi Heyetinin hazırladığı raporda yer alan bilgileri paylaşan Grand Kartal Otel Yangını Bilirkişisi Prof. Dr. Servet İbrahim Timur, "Maalesef dünyada 7'nci büyük otel yangınını yaşadık. Trajedimiz büyük, 78 can kaybımız var. Yangın aslında çok basit bir şey ama işin kimyası ve termodinamiği farklıdır. Bize verilen görev tanımı belli ve mümkün olduğu kadar o tanıma uyduk. İtfaiye maalesef mesafe olarak uzak bir yerde, basında, 'İtfaiye geç gitti' haberleri kesinlikle doğru değil. Kaç kilometre mesafede olduğunu net görüyorsunuz, gidebildikleri kadar hızlı gidiyorlar." Maalesef can kayıplarımızın büyük olmasının nedeni, otelin bir yüzünde yangının çok daha fazla olmasıdır. Otelin diğer yüzü nispeten daha az yanmış ve itfaiyenin kurtarabildiği kişiler de ön yüzde bulunan veya bu kısma gelenlerden oluşuyor. Yangının başladığı yer restoran alanı, tartışmalara son verme açısından ifade ediyorum. Net olarak bütün zamanlar saniyesi saniyesine doğrulanmıştır, test edilmiştir, tartışmaya açık değildir."

15 Gün LPG Borularını Aradık

Otele ilk olarak Jandarma Kriminal ekibinin gittiğini söyleyen Timur, ekibin çektiği video görüntüleri üzerinde düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Timur, "Olay yeri incelemeye ilk giden ekip, şu gördüğünüz yerde LPG borularını görmüyorsunuz. Şimdi göstereceğim" derken Bilirkişi Heyet Koordinatörü Hikmet İskender, "15 gün bu LPG borularını aradık. Şimdi burada görüyorsunuz. Bu, Ankara'dan gelen Jandarma Kriminalin olay yeri videosundan alınmıştır. Şimdi o boruyu biz arıyoruz zaten ama o boruyu bulamadık, sonradan bulduk" değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi Bir İşlevi Yok Diye Düşünüp Bırakmışlar

Ardından sunuma devam eden Timur, LPG borusunun yangının kimyasını değiştirdiğini ve olay yerine kariyerinde ilk kez birden fazla gittiğini ekleyerek, "Gördüğünüz gibi LPG borusunu, Jandarma Kriminal ekipleri alıp bu tarafa bırakıyorlar. Alıyorlar, olay yerinde buradan söküyorlar, bu tarafa bırakıyorlar çünkü, 'Herhangi bir işlevi yok' gibi düşünüyorlar. Oysaki gerçek, yerde de görüyorsunuz." Duvardan direkt LPG hattı geliyor. Bu LPG hattı üzerinde tek bir tane vana var, o teknik bir konu. Vana sökülmüş olarak duruyor. Vana kaplamanın arkasında yani ulaşabileceğiniz bir yerde değil. Mutfaktan gelen LPG hattı bu. O vanayı sizin kapamanız, görmeniz mümkün değil. Zaten otomatik kapanması lazım, o sistemler de yok. Ancak maalesef otomatik kesme yok."

Vananın Ne Zaman Kapandığını Bilmiyoruz

İskender, otel yangınını inceleyen Ankara Jandarma Kriminal ekiplerinin eğitimlerinin yetersiz olduğunu söyledi. Raporun geç hazırlandığına ilişkin eleştirileri değerlendiren İskender, "Şimdi bu içerideki tesisatı kim çekmiş? Bakımlarını ve kontrollerini kim yapmış? Bununla ilgili bilgi, belge gelmiyor maalesef." O zaman biz şunu soruyoruz: Buradaki sızdırmazlığı kim kontrol etmiş? Bunun şov alanına girmesine kim izin vermiş? Algılayıcı ve önleyici tedbirleri veya söndürme tedbirlerini kim almamış? Burada tabii sıkıntı şu: Dediğiniz gibi vananın ne zaman kapandığını da bilmiyoruz. Yani orada sürekli bir gaz geçişi de olmuş olabilir."

Yangın Söndürme Cihazı, Yangından Sonra Alınmış

İskender, bina içerisinde iç asansörlerin olduğunu ancak mutfakta bulunan asansörün çalışmadığını vurgulayarak, "Bu arada yangın söndürme cihazını da oradan almışlar." Yani bu yangın olduktan sonra alınmış. Onu kim, nereden alır? Tabii, siz söyleyin, müdafi avukatlar vesaire var.

Yangın Dedektörleri Çalışmadı

Yangın uyarı sisteminin çalışmadığını vurgulayan Timur, elektrik panosunun ise duvardan söküldüğünü ve olay yerinde bulamadıklarını belirtti. Bilirkişi heyetinde yer alan Prof. Dr. Levent Trabzon ise yangın dedektörlerinin işlevi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Yangın Tüpünü Almayı Deneyen Yok

Timur, otel personelinin yangın konusunda eğitimli olmadığını kaydederek şöyle devam etti: "Personelin hiçbir eğitimi yoktu." Net görüşümüz, kendi ifadeleri de var bundan bağımsız çünkü olayı ilk gördükleri anda bakın şu panik anı, gidiyor.