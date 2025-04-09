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Besni'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 19:46, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 19:48
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Besni'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Besni-Adıyaman kara yolunun 15'inci kilometresinde Taşlıyazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Sadık Küçükaydın yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil ile İsa Uzungüney'in kullandığı 27 AHU 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman ve Besni'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Büyükçelebi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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