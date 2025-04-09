Zincir Marketten Aldıkları Döneri Yiyen Öğrenciler Zehirlendi
Karaman'da 5 lise öğrencisi, zincir marketten aldıkları tavuk döneri tükettikten sonra zehirlenme belirtileri gösterdi ve hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavi sonrası taburcu edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 20:10, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 21:15
Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 lise öğrencisi, tedavi altına alındı. Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, bir zincir marketten aldıkları tavuk döneri yiyince fenalaştı.
Zehirlenme belirtisi görülen öğrenciler, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi tespit edilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.