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Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 185 ülke için açıkladığı ek gümrük vergileri savaşı kızışıyor. Karşılıklı misilleme kararları ile dünya ticaretinde belirsizlik artarken; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 20:35, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 20:44
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Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 13 Nisan tarihinde Japonya'nın Osaka şehrinde başlayacak EXPO 2025 etkinliği ve hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğin 6 ay süreceğini ve 25 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiğini ifade eden Bolat, "Dünyanın en büyük ticaret, tanıtım ve turizm buluşmasına biz de Türkiye olarak iştirak edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Ekonomik Stratejileri

Bolat, "Dünyanın bu en büyük tanıtım ticaret ve turizm buluşmasında ülkemizin yerini alması ve dünyanın önemli bir ekonomik ve ticaret gücü olarak varlığımızı ortaya koymamızın önemli olduğu kanaatine varıldı." ifadelerini kullandı. EXPO 2025 Osaka programı için destekte bulunan tüm sponsorlara teşekkürlerini ileten Bolat, "Türkiye'nin ekonomik büyüme mimarisini dışa açık büyüme modeli üzerine inşa ettik. Her ne pahasına olursa olsun mal ve hizmet ihracatını artırarak yatırım, üretim, istihdam ve döviz kazanma hedefleri yolunda hızlı bir koşu içindeyiz." açıklamasını yaptı.

ABD Pazarı ve İhracat Hedefleri

Türkiye ekonomisinin 18 çeyrektir, yani 4,5 yıldır, art arda büyüme trendini devam ettirdiğini aktaran Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu ve satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumunda olduğunun altını çizdi.Bolat, ABD pazarında daha büyük hedefler peşinde koştuklarını ve 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi için çok yönlü politikaların hazırlandığını ve uygulandığını dile getirerek, "Afrika ile yakınlaşma stratejisi, yeniden Asya stratejisi, uzak ülkeler stratejisi ve İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejimiz var. Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği'ni, sorunlarını çözüp, Gümrük Birliği'ni hizmetler sektörüne genişletme hedefimiz var." diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler ve Yatırımlar

Dış ekonomik ilişkilerde doğrudan yabancı yatırımların önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Bolat şunları aktardı: "Bu noktada da iyi gidiyoruz. Çin kadar yabancı doğrudan yatırım çekemedik ama 1950'den 2002'ye kadar ülkemize 52 yılda gelen yabancı doğrudan yatırım 14 milyar dolar iken 2002-2024 arasında gelen yabancı doğrudan yatırım 276 milyar dolar. Yani neredeyse 20 katı son 22 yılda yabancı doğrudan yatırım çektik. 2002'ye kadar toplamda 5 bin yabancı şirket Türkiye'de vardı."

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Bakan Bolat, şu anda 86 bin 500 yabancı doğrudan yatırımcının Türkiye'de iş yapmakta olduğunu kaydederek, dış ekonomik ilişkilere dayalı Türkiye ekonomisini geliştirme çabası içinde olduklarını dile getirdi.

ABD Pazarında Yeni Fırsatlar

Ömer Bolat, ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında Türkiye tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ortada ciddi bir belirsizliğin olduğuna işaret eden Bolat, "Ancak biz bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Bu bizim birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz." dedi.

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