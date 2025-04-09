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Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanan Sevim Yazıcı'nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini Yarısı Bizden kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor: 'Herkes evini kentsel dönüşüme versin'" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 21:44, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 21:41
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Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesiyle 2023 yılında başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile riskli yapıların dönüşümü devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler'de Yarısı Bizden kampanyasından yararlanarak evini dönüştüren emekli Sevim Yazıcı'nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini Yarısı Bizden kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor: 'Herkes evini kentsel dönüşüme versin'" ifadelerini kullandı.

Sevim Yazıcı'nın Hikayesi

40 yıldır Bahçelievler'de oturan Sevim Yazıcı, asrın felaketinin ardından deprem korkusunun daha da arttığını bu yüzden evini yenileme kararı aldığını belirterek, "Şubat ayında binamız boşaltıldı. Mayıs gibi yıkıldı, ağustos ayında da temeli atıldı. 10 gün kadar önce de sözleşmemiz yapıldı. Öğrendiğime göre Bakanlık 10 güne kadar ödemeleri daire sahipleri adına müteahhidimize yapacakmış. Çok güzel bir uygulama. 700 bini hibe 700 bini kredi bizler için büyük bir avantaj. İyi ki böyle bir kampanya çıkmış. Binamız üç ay sonra teslim edilecek. Yeni ve sağlam evlerimizde oturmak kısmet olacak" dedi.

Kampanyanın Avantajları

Yazıcı, binada yaşayan vatandaşların tamamının oyu ile sözleşmenin onaylandığını ifade ederek şöyle konuştu: "Eski binaları artık görmeyeceğimiz için çok mutluyum. Bahçelievler daha da güzelleşiyor. İnsanlar çürük, depreme dayanıksız evlerde oturmasınlar. Bu proje çok güzel bir uygulama. Herkes evini mutlaka dönüşüme versin, bu kampanyadan yararlansın. İnşallah herkes depreme dayanıksız evlerini yıktırıp yeniden yaptırır."

'Yarısı Bizden' Kampanyası Destekleri

  • "Yarısı Bizden" desteği ile İstanbul'da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.
  • İlk yıl faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.
  • Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstleniyor.
  • 700 bin TL'lik hibe bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor.

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