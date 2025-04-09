İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 22:10, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 22:13
Yazdır
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı

İddiaya göre, Doç. Dr. M.A, fakültede doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaylara ait jüri raporlarının değerlendirildiği toplantıda, başörtülü bir adaya, başörtülülere ve AK Parti'ye hakaret etti. Bunun üzerine toplantıya katılanların ifadesiyle tutanak tutuldu.

ADÜ Rektörlüğü, iddiaları incelemek üzere öğretim üyesi hakkında idari soruşturma başlattı, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İfade verdikten sonra emniyetten ayrılan M.A'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Üniversite tarafından yapılan soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla M.A'nın 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Tepkiler

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, M.A'yı kınadı. Erdem, "Başörtülü bacılarımıza ve AK Parti'mize yaptığı hakaretlerden dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Yaptığı hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz. Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır." ifadesini kullandı.

ADÜ İslam Araştırmaları Topluluğu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak M.A'yı kınadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm bireyler için inanç ve yaşam tarzı özgürlüğünü güvence altına almış bir hukuk devleti olduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Başörtüsü, milyonlarca kadının inancı doğrultusunda tercih ettiği bir yaşam biçiminin sembolüdür ve bu tercihi nedeniyle herhangi bir bireyin akademik, sosyal ve kamusal yaşamdan dışlanması kabul edilemez."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber