İki milli futbolcu Portekiz Ligi'nde haftanın takımına seçildi
Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 22:25, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 22:21
Ligde 28. hafta maçlarının ardında haftanın 11'i açıkladı.
Benfica'nın deplasmanda Porto'yu 4-1 yendiği müsabakada birer asist yapan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.