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THY Mart 2025'te 6,2 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Türk Hava Yolları'nın Mart 2025 trafik sonuçlarına göre yolcu sayısı 6,2 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 77,5 olarak açıklandı. Filodaki uçak sayısı 472'ye ulaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 22:36, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 22:36
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THY Mart 2025'te 6,2 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

DÜNYA'nın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) Mart ayında 6,2 milyon yolcuya hizmet ettiğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), THY'nin Mart 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımlandı. Verilere göre, Mart 2024 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı 2025 yılı aynı döneminde 0,03 artarak 6,2 milyon oldu.

Yolcu ve Doluluk Oranları

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı geçen sene aynı dönemde 2,6 milyon olurken, 2025 yılı aynı döneminde yüzde 1,8 artarak 2,7 milyon olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı Mart 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak yüzde 77,5 olarak olurken, aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 77,8 yurt içi doluluk oranı yüzde 74,3 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk ve Kargo-Posta Verileri

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mart 2024 döneminde 20 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 4,5 artarak 20,9 milyar olarak kayıtlara geçti. Taşınan Kargo-Posta, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 0,7 artarak 179,7 bin ton olarak kayıtlara geçti.

3 Ayda 18,9 Milyon Yolcu Taşındı

THY'nin 3 aylık trafik sonuçlarına göre ise, Ocak - Mart 2024 döneminde 18,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 2,3 artarak 18,9 milyon oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 7,9 milyon olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı Ocak - Mart 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 80,6 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,5 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 80,9 olarak gerçekleşti.

Filo Bilgileri

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Mart 2024 döneminde 58,5 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 4,3 artarak 61 milyar oldu. 2025 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısının 472 olduğu da açıklandı. (DHA)

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