Fed Tutanakları: Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Riski Artıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin, istihdam ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin, enflasyona yönelik ise yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğunu ortaya koydu. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 18-19 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını değerlendirdiğini gösterdi.

Tutanaklarda, iş çevrelerinden ve birçok anketten elde edilen bilgilerin hükümet politikalarına ilişkin artan belirsizlik ortamında hanehalkı ve işletmelerin güveninde bir miktar bozulma olduğunu gösterdiği belirtildi. Bazı Banka yetkililerinin, yüksek belirsizliğin tüketici harcamalarını, işletmelerin işe alım ve yatırım faaliyetlerini azaltma potansiyeli taşıdığını belirttiği aktarılan tutanaklarda, "Yetkililer, genel olarak istihdam ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığını değerlendirirken, ekonomik görünümleri konusunda yüksek belirsizlik olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

Enflasyon ve Tarife Artışlarının Etkileri

Tutanaklarda, bu yıl enflasyonun yüksek tarifelerin etkisiyle artabileceğinin değerlendirildiği, ancak bu etkilerin büyüklüğü ve kalıcılığı konusunda önemli bir belirsizlik olduğu vurgulandı. Fed'in tutanaklarında, bazı yetkililerin, açıklanan ya da planlanan tarife artışlarının birçok iş çevresinin beklediğinden daha büyük ve kapsamlı olduğunu belirttiği aktarıldı.

Para Politikasının Belirsizlik Ortamındaki Rolü

Ekonomik görünüme ilişkin artan belirsizlik ortamında politika faizinin sabit tutulmasının uygun görüldüğü bilgisi verilen tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, bir dizi hükümet politikasının ekonomik görünüm üzerindeki net etkisine ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu, ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığını belirtti." ifadesi yer aldı. Tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü etkileyebilecek risk yönetimi hususlarını tartışırken, yetkililer ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını, neredeyse tümü enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü, istihdama ilişkin riskleri ise aşağı yönlü olarak değerlendirdi." ifadesi kullanıldı. Tutanaklarda, para politikasının gelecekteki gelişmelere yanıt verecek şekilde iyi bir konumda olduğu, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde kısıtlayıcı politikanın daha uzun süre sürdürülebileceği, iş gücü piyasası koşullarının bozulması veya ekonomik faaliyetin zayıflaması halinde ise gevşetilebileceği kaydedildi. Fed'in gelecek toplantısı 6-7 Mayıs'ta yapılacak.