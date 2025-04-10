10 Nisan 2025 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbakanls politika kurullar üyeliklerine, Cumhurbakanls Tekilat Hakknda Cumhurbakanls Kararnamesinin 21 inci maddesi geresince ekli listede yer alan kiiler atanmtr.

LSTE

a- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalar Kurulu

1. PROF. DR. AYTUS ALTUNDAS

2. PROF. DR. ERCÜMEND ARVAS

3. PROF. DR. HASAN MANDAL

4. PROF. DR. KADRYE ARZUM ERDEM GÜRSAN

5. MEHMET HSAN TAER

6. PROF. DR. MEHMET YILDIZ

7. MUSTAFA ERHAN SAY

8. PROF. DR. MUSTAFA VERAN KÖK

9. PROF. DR. MUZAFFER EKER

10. PROF. DR. ORHAN AYDIN

1. PROF. DR. ABDULLAH ATALAR

2. AHMET AKA

3. PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR

4. PROF. DR. ATLLA ARKAN

5. BRAHM TAEL

6. DR. ÖMER FARUK YELKENC

7. SNAN SELUK PEHLVANOSLU

8. PROF. DR. ULE ALAN

9. PROF. DR. TUNCAY DÖSEROSLU

10. PROF. DR. ÜMRAN SAVA NAN

11. PROF. DR. YAVUZ ATAR

12. PROF. DR. YUSUF ALP AYDIN

1. ALPASLAN AKAR

2. PROF. DR. CEM DEMROSLU

3. DR. CEML RAGIP ERTEM

4. PROF. DR. ERCAN BAYAZITLI

5. HAYRETTN DEMRCAN

6. MEHMET AL AKBEN

7. DO. DR. MEHMET FATH ULU

8. PROF. DR. MEHMET HÜSEYN BLGN

9. MELTEM TAYLAN AYDIN

10. PROF. DR. MUSTAFA EGE YAZGAN

11. NLÜFER BULUT

12. DR. NURETTN CANKL

13. OSMAN ELK

15. YST BULUT

1. AKF ASATAY KILI

2. PROF. DR. BURHANETTN DURAN

3. DO. DR. ASATAY ÖZDEMR

4. PROF. DR. ASRI ERHAN

5. PROF. DR. FERHAT PRN

6. FKR IIK

7. PROF. DR. KILI BUSRA KANAT

8. PROF. DR. MEHMET AKF KRE

9. PROF. DR. MUHTTN ATAMAN

10. PROF. DR. MURAT YELTA

11. PROF. DR. MUSTAFA AYDIN

12. PROF. DR. NURN GÜNEY

13. PROF. DR. ÖZDEN ZEYNEP OKTAV

1. DO. DR. CEM DURAN UZUN

2. HAKAN AVUOSLU

3. PROF. DR. MAHMUT KOCA

4. PROF. DR. MEHMET AL ZENGN

5. MEHMET ÜKRÜ ERDN

6. MEHMET UUM

7. PROF. DR. MELKAH YASN

8. PROF. DR. ÖMER ANAYURT

9. SALH CORA

10. SELMA ÖZTÜRK PINAR

11. PROF. DR. SÜLEYMAN YILMAZ

12. PROF. DR. TALAT CANPOLAT

13. USUR KIZILCA

14. VEDAT AL TEKTA

1. PROF. DR. AHMET ALBAYRAK

2. AL SAYDAM

3. ARAM KURAN

4. FECR ALPTEKN

5. GÖKHAN YAZGI

6. PROF. DR. GÜLN YAHYA KAAR

7. HAN TÜMERTEKN

8. DR. HAVVA HÜMEYRA AHN OKTAY

9. HÜLYA SOYDAN

10. PROF. DR. SKENDER PALA

11. DR. MUSTAFA SNAN GENM

12. ORHAN GENCEBAY

13. PROF. DR. ÜMT MER

1. AHMET SELM KÖROSLU

2. PROF. DR. AHMET YILMAZ

3. PROF. DR. ARFE POLAT DÜZGÜN

4. DO. DR. GÜLN TÜRKMEN SARIYILDIZ

5. PROF. DR. HASAN TÜRKEZ

6. DR. HSAN AHN

7. PROF. DR. MEHMET FATH KILILI

8. DR. MUSTAFA UZUN

9. PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR

10. PROF. DR. ÖZCAN EREL

11. DR. SEMA RAMAZANOSLU

12. PROF. DR. SERKAN TOPALOSLU

13. PROF. DR. TOKER ERGÜDER

14. ZÜLFYE FÜSUN KÜMET

1. ABDULKADR ÖZBEK

2. DO. DR. AHMET ÖZDN

3. AL ARF ÖZZEYBEK

4. PROF. DR. CELALETTN VATANDA

5. EBRU BAYBARA DEMR

6. PROF. DR. EMNE ÖZMETE

7. HAYAT NAN

8. DRS KARDA

9. DR. PEK COKUN ARMASAN

10. PROF. DR. KEMAL SAYAR

11. DR. MURAT YILMAZ

12. ÖZNUR ALIK

13. PROF. DR. RECEP YILDIZ

14. AHKA ERCÜMEN

1. PROF. DR. AYKUT GÜL

2. PROF. DR. CENK AYDIN

3. PROF. DR. EDA BECER

4. ERDAL BAHIVAN

5. HÜSEYN AYDIN

6. DR. MEHMET MEHD EKER

7. MUHAMMET USUR KALEL

8. PROF. DR. MUHTTN ÖZDER

9. RAMAZAN BNGÖL

10. SEYT GÜNGÖR ARMAN

ll.ZEYD ALTUN

12. PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL

1. AL HAMZA PEHLVAN

2. PROF. DR. BURCU ÖZSOY

3. PROF. DR. CENK YALTIRAK

4. PROF. DR. FATMA MER YILMAZ

5. PROF. DR. FATMA ZEYNEP AYGEN

6. FAZLI KILI

7. PROF. DR. LÜTF AKA

8. DR. MEHMET KARABAY

9. PROF. DR. METN SÖZEN

10. PROF. DR. MUSTAFA ERDK

11. PROF. DR. MUSTAFA KUMRAL

12. PROF. DR. NURCAN MERAL ÖZEL

13. ÖMER BULUT

14. DR. ADAN KAPTANOSLU DKC

15. PROF. DR. ÜKRÜ ERSOY

17. TUNA KO

Yatrm ve Finans Ofisi Bakanlsna, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Ahmet Burak DASLIOSLU atanmtr.

Cumhurbakan Badanmanlsna, Cumhurbakanls Tekilat Hakknda Cumhurbakanls Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri geresince Göksel AAN atanmtr.

3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince letiim Bakanls;

- stanbul Bölge Müdürü Metin EROL,

- Konya Bölge Müdürü Taner TAKIRAN,

- Antalya Bölge Müdürü Sabri BLEN,

görevden alnm,

- stanbul Bölge Müdürlüsüne, anlurfa Bölge Müdürü Efe Murat ERBA,

- Antalya Bölge Müdürlüsüne Ahmet UZUN,

- anakkale Bölge Müdürlüsüne Mustafa Tolga KARAOGLU,

- Konya Bölge Müdürlüsüne Osuz TUN,

- anlurfa Bölge Müdürlüsüne Numan GÜNAY, atanmtr.

alma ve Sosyal Güvenlik Bakanls Müfettii Dilek ALTINIIK, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince kazanlm hak aylk derecesine uygun Bamüfettilisine atanmtr.

evre, ehircilik ve klim Desiiklisi Bakanls;

- Antalya evre ve ehircilik l Müdürü Tevfik ALTINAY,

- Giresun evre ve ehircilik l Müdürü Sedat KURNAZ,

- Yozgat evre ve ehircilik l Müdürü brahim TAMER,

3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci maddesi geresince görevden alnmtr.

evre, ehircilik ve klim Desiiklisi Bakanlsmda ak bulunan Müfettilise, yaplan yeterlik snavnda baan gösteren Müfetti Yardmcs Burhan ÖNLÜEL 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince atanmtr.

Bosna-Hersek Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelilisine, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri geresince Protokol Genel Müdür Yardmcs Emin AKSEK atanmtr.

Karar: 2025/100

Burkina Faso Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelilisine, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri geresince evre, klim Desiiklisi ve Snraan Sular Genel Müdür Yardmcs Feriba Duygu HOKKACI ESRGEN atanmtr.

rlanda Cumhuriyeti Nezdinde

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelilisine, 3 sayl

Cumhurbakanls Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri geresince ikili likiler Genel Müdürü Esra CANKORUR atanmtr.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelilisine, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri geresince Mehmet POROY atanmtr.

Dileri Bakanls Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardmcs Burak KARARTI, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci maddesi geresince görevden alnmtr.

9 Nisan 2025

Dileri Bakanlsnda ak bulunan Kamu Diplomasisi ve Stratejik letiim Genel Müdürlüsüne, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Uluslararas Sivil Havaclk Tekilat Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Nevzat UYANIK atanmtr.

Hazine ve Maliye Bakanlsnda ak bulunan Hazine ve Maliye Müfettiliklerine, yaplan yeterlik snavnda baar gösteren ekli listede yer alan Hazine ve Maliye Müfetti Yardmclar 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince atanmtr.

Cumhurbakanlsndan:

Karar: 2025/106

Gelir daresi Bakanlsnda ak bulunan Gelir daresi Daire Bakanlklarna, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Mustafa AKPINAR, Murat COKUN, Sadk DEMRBA, Hayati ARSLAN, Serkan KURNAZ ve Vergi Bamüfettii Halil asda BARAN atanmtr.

Vakflar Genel Müdürlüsünde ak bulunan Vakflar Meclisi Üyelisine, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 700 üncü maddesi geresince smail KARAMAN atanmtr.

Vakflar Genel Müdürlüsünde ak bulunan;

- Aydn Vakflar Bölge Müdürlüsüne Mücahid VURAL,

- Sivas Vakflar Bölge Müdürlüsüne Mehmet Ali ALIKAN,

3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince atanmtr.

9 Nisan 2025

Milli Esitim Bakanlsnda ak bulunan Mill Esitim Akademisi Bakanlsna, 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Cevdet VURAL atanmtr.

Tanm ve Orman Bakanlsnda ak bulunan;

- Gda ve Kontrol Genel Müdür Yardmclsna, Balkesir 1 Tarm ve Orman Müdürü Erkan ALKAN,

- Hayvanclk Genel Müdür Yardmclsna, Kastamonu l Tanm ve Orman Müdürü Bekir Yücel TANRIKULU,

- Su Yönetimi Genel Müdür Yardmclsna Satuk Busra FINDIK,

- Su Yönetimi Genel Müdür Yardmclsna Mahir ÖZCAN,

- Tarm letmeleri Genel Müdürlüsü Genel Müdür Yardmclsma Hakan NALBANTOSLU,

3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince atanmtr.

3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Tarm ve Orman Bakanls;

- Ankara l Tarm ve Orman Müdürü Bülent KORKMAZ,

- anakkale 1 Tarm ve Orman Müdürü Nazan TÜRKARSLAN,

- Diyarbakr l Tarm ve Orman Müdürü Mustafa Ertan ATALAR,

- Erzincan l Tarm ve Orman Müdürü Murat AHN,

- Krehir l Tarm ve Orman Müdürü Mustafa LME,

- Kütahya l Tarm ve Orman Müdürü Emre YENAY,

- Musla l Tarm ve Orman Müdürü Bar SAYLAK,

- Mu l Tarm ve Orman Müdürü Mehmet GÜN,

- Tekirdas l Tarm ve Orman Müdürü Oktay ÖCAL,

- Yozgat l Tarm ve Orman Müdürü Tanju ÖZKAYA,

görevden alnm,

- Ankara l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Ahmet DALLI,

- Adyaman l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Abdulkadir AKKAN,

- Balkesir l Tarm ve Orman Müdürlüsüne, ankr l Tarm ve Orman Müdürü Hüseyin DÜZGÜN,

- anakkale l Tarm ve Orman Müdürlüsüne, Siirt l Tarm ve Orman Müdürü Ergün DEMRHAN,

- ankr l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Latif CANDAN,

- Diyarbakr l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Adil ALAN,

- Erzincan l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Alper KOAKER,

- Hatay l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Abdurrahman TÜRKMEN,

- Kastamonu l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Ahmet KILI,

- Krehir l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Bülent Zafer TA,

- Kütahya l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Ertan KELE,

- Musla l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Seyfettin BAYDAR,

- Mu l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Necattn GÖN,

- Siirt l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Mustafa ANVERD,

- Tekirdas l Tarm ve Orman Müdürlüsüne, anlurfa l Tarm ve Orman Müdürü Mehmet AKSOY,

- anlurfa l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Mehmet Salih SÖSÜT,

- Van l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Turgay MAN,

- Yozgat l Tarm ve Orman Müdürlüsüne Ömer ENTÜRK, atanmtr.

3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Orman Genel Müdürlüsü;

- Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel KODALAK,

- Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan ÖZKAYA,

- Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut ENTÜRK,

- Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay AYATAY,

- Kayseri Orman Bölge Müdürü sa APKIN,

- Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk BAYRAKTAROGLU, görevden alnm,

- Ankara Orman Bölge Müdürlüsüne, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat MEK,

- Bursa Orman Bölge Müdürlüsüne Erdal AHAN,

- stanbul Orman Bölge Müdürlüsüne, Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer DERNCE,

- Antalya Orman Bölge Müdürlüsüne, Balkesir Orman Bölge Müdürü Kemal KAYIRAN,

- Balkesir Orman Bölge Müdürlüsüne Musa EN,

- Artvin Orman Bölge Müdürlüsüne brahim Ethem GÜRSOY,

- Bolu Orman Bölge Müdürlüsüne, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal KANBUR,

- Sinop Orman Bölge Müdürlüsüne Rdvan KALELOGLU,

- Erzurum Orman Bölge Müdürlüsüne Serkan KARAKURT,

- Hatay Orman Bölge Müdürlüsüne lkay GÜNAY,

- Kayseri Orman Bölge Müdürlüsüne, anlurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki BAYICI,

- anlurfa Orman Bölge Müdürlüsüne smail POYRAZ,

- Sakarya Orman Bölge Müdürlüsüne Metin TOPU,

- Denizli Orman Bölge Müdürlüsüne Ahmet KÖLE,

- Zonguldak Orman Bölge Müdürlüsüne Hasan KESKN,

- Adana Orman Bölge Müdürlüsüne Tahsin ETL,

- Amasya Orman Bölge Müdürlüsüne Ferdi ÖZER,

- zmir Orman Bölge Müdürlüsüne, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut YILMAZ,

- Elazs Orman Bölge Müdürlüsüne Mustafa ARPACI,

- Mersin Orman Bölge Müdürlüsüne, sparta Orman Bölge Müdürü Rifat ATA,

- sparta Orman Bölge Müdürlüsüne Ali ÖZDEMR,

- Konya Orman Bölge Müdürlüsüne Mustafa YALIN,

- Musla Orman Bölge Müdürlüsüne Mustafa ÜLKÜDÜR,

- Giresun Orman Bölge Müdürlüsüne Ahmet ULUKAN,

- Kahramanmara Orman Bölge Müdürlüsüne Yusuf KARARTI,

- Kastamonu Orman Bölge Müdürlüsüne Hakan YASLIKAYA, atanmtr.

375 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 ve ek 37 nci maddeleri ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Ticaret Bakanls;

- Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardmcs Ozan KAYA, görevden alnm,

- Uluslararas Anlamalar ve Avrupa Birlisi Genel Müdür Yardmclsna Fatma Canan NLÜFER DORA,

- Uluslararas Anlamalar ve Avrupa Birlisi Genel Müdür Yardmclsma Mehmet Hakan AKGÜN,

- Ticaret Aratrmalar ve Risk Deserlendirme Genel Müdür Yardmclsna Mehmet Ali KELLEC,

- Ticaret Müfettilisine, Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardmcs Hasan MUT AF,

- Ticaret Müfettilisine Altan ÖZBLEN,

- Ticaret Müfettilisine Nuray ELK CEYLAN,

atanmtr.

3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Ulatrma ve Altyap Bakanls Ulatrma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardmcs Haydar Ufuk KALE görevden alnm ve bu suretle boalan Ulatrma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardmclsna Yalkn Giray YÜKSEL atanmtr.

3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlüsü 2. Bölge Müdürü ehabeddin GEDKL görevden alnm ve bu suretle boalan 2. Bölge Müdürlüsüne Eyyüp Bülent CENGZ atanmtr.

Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Müdürlüsünde ak bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince Cengiz PAAOGLU ve Muhammed Kerem YESNDEMR atanmtr.

233 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geresince;

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlüsü Yönetim Kurulu Üyesi smail ASLAR,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan letmesi Genel Müdürlüsü Genel Müdür Yardmcs Metin AKBA,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan letmesi Genel Müdürlüsü Genel Müdür Yardmcs ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgay GÖKDEMR,

görevden alnm,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlüsü Yönetim Kurulu Üyelisine, Türkiye Rayl Sistem Aralan Sanayii A.. Genel Müdürlüsü Yönetim Kurulu Üyesi Enver MAMUR,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan letmesi Genel Müdürlüsü Genel Müdür Yardmclsna ve Yönetim Kurulu Üyelisine Nizametdin EK,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan letmesi Genel Müdürlüsü Genel Müdür Yardmclsna ve Yönetim Kurulu Üyelisine brahim Ercan KARACAOGLU, atanmtr.

Yüksekösretim Kurulu Üyelisine, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 6 nc maddesinin b/1 bendi ve 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Strateji ve Büte Bakam brahim ENEL seilmitir.

Asr brahim een Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. lhami GÜLN atanmtr.

Ardahan Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Öztürk EMROSLU atanmtr.

Artvin oruh Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. brahim AYDIN atanmtr.

Batman Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. dris DEMR atanmtr.

Beykoz Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. smail Burak KÜNTAY atanmtr.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Necmettin ELMASTA atanmtr.

as Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Murat KO atanmtr.

Gümühane Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Oktay YILDIZ atanmta.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Musa GENCELEP atanmtr.

Krklareli Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Rengin AK atanmtr.

Kilis 7 Aralk Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Karamamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Zekeriya AKMAN atanmtr.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Turgay UZUN atanmtr.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüsüne, 2547 sayl Yüksekösretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayl Cumhurbakanls Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri geresince Prof. Dr. Mahmud GÜNGÖR atanmtr.

9 isan 2025

Recep Tayyip ERDOSAN

CUMHURBAA