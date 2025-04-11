Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın bir televizyon kanalının devri ve satın alınması olayında bazı kişileri tehdit ederek şantaj yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ağırel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

HAKLARINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Burada savcılık işlemleri tamamlanan Ağırel ve Soykan, 'şantaj' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler Ağırel ve Soykan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar

Serbest kalmasının ardından konuşan Timur Soykan, "Adli kontrol kararı ile haftada 3 gün imza atmak ve yurtdışı çıkış yasağı ile sulh ceza hakimi bizi serbest bıraktı." dedi.