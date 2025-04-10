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Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı

Beypazarı'ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi sayısı 14'e yükseldi. 2 işçinin durumu ağır. Gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 10:57, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 10:57
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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi sayısının 14'e yükseldiğini, 2 işçinin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

İlçenin Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 14'ü basınç etkisiyle yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden 2'si Ankara il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada ilk etapta 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını hatırlattı. Yılmaz, 1 işçinin daha Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade ederek, 2 işçi ağır yaralı.

Birinde kırıklar, diğerinde de beyin kanaması şüphesi olduğundan dolayı Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Diğer 12 işçimizin şu an hastanemizde kontrolleri yapılıyor, durumları gayet iyi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra inşallah onları taburcu edeceğiz." diye konuştu. Geçen senede benzer bir olay yaşandığını hatırlatan Yılmaz, Bu kömür ocağındaki galeride yaşanan bir gaz patlaması. Bir metan gazı değil. Oradaki hava boşluğunda oluşan göçme kaynaklı bir gaz patlaması şeklinde tabir edilmekte. Gerekli tedbirler alındı." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'da Kömür İşletmeleri Anonim Şirketine bağlı Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmede gece 00.45'te ayak arkası tavan taşının kırılması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Kazada Yaralanan Madenciler

Kazada 14 madencinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Oluşan ters hava akımından kaçmaya çalışan 2 madencimiz çalışma alanında bulunan metal muhafazaya çarparak yaralanmış ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hafif yaralanan 12 madencimizin ise tedavileri Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İnceleme Başlatıldı

Kazaya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Yaralanan madenci kardeşlerimize acil şifalar dileriz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak süreci takip ettikleri bilgisini paylaştı.

Işıkhan, "Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nın Hırkalar mevkiinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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