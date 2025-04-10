Benzinin litre fiyatına bir indirim daha geldi

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta indirim üstüne indirim gelmeye devam ediyor. Petrolün varil fiyatının son 4 yılın dibini görmesinin ardından otogaz, motorin ve benzine peş peşe indirim gelmişti. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatında bir düşüş daha olacak.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK?



8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü ise benzine 2 lira 64 kuruş indirim gelmişti. 11 Nisan Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 36 kuruş ucuzlayacak.