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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kazanarak 9.338,58 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 18:45, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 18:45
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 91,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,98 ile spor oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasına karşın resesyon endişelerinin hafiflediğini ancak sona ermediğini belirterek, küresel piyasalarda risk algısının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de enflasyonda yavaşlama olmasına karşın daha sonra tarifelerin etkilerinin görülebileceğini aktaran analistler, nisan ayına ilişkin enflasyonun hızlanabileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de sanayi üretiminin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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