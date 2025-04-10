Şubat 2025 İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 23,94 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 23,94, aylık yüzde 1,24 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,38 arttı.

Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,44 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti ise bir önceki aya göre yüzde 1,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,34 arttı.