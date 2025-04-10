Tarım ve Orman Bakanlığı ne kadar personel alacak?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'e 1685 personel alacaklarını söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 11:20, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 11:35
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e personel alımlarına dair özel açıklamalarda bulundu.
Yumaklı, Türkşeker'e ülke genelinde toplamda 1685 işçi alacaklarını söyledi. Bakanlığa memur alımı için de talepte bulunduklarını, talebe cevap geldiğinde memur alımını da yapacaklarını dile getirdi.
Türkşeker'e alınacak personel alımında il bazında dağılımlar şu şekilde olacak.
Ağrı 73, Ankara 196, Burdur, 130, Elazığ 45, Erciş 79, Ereğli 158, Eskişehir 148, Ilgın, 132, Ilgın 132, Kars, 56, Kastamonu 101, Malatya 83, Susurluk 121, Uşak 115, Yozgat 129, Şeker Enstitüsü 20, EMAF 28, Ankara Makine 16, Eskişehir Makine 31, Turhal Makine 11 işçi alımı olacak.