Tarım ve Orman Bakanlığı ne kadar personel alacak?

Yumaklı, Türkşeker'e ülke genelinde toplamda 1685 işçi alacaklarını söyledi. Bakanlığa memur alımı için de talepte bulunduklarını, talebe cevap geldiğinde memur alımını da yapacaklarını dile getirdi.

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