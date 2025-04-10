Altının kilogram fiyatı yaklaşık 3 milyon 880 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 880 bin liraya yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 17:13, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 17:13
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 805 bin lira, en yüksek 3 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla 3 milyon 880 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 727 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 184 bin 997,22 lira, işlem miktarı ise 2.215,29 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 609 milyon 977 bin 528,02 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|3.727.000,00
|3.050,00
|En Düşük
|3.805.000,00
|3.110,00
|En Yüksek
|3.900.000,00
|3.185,00
|Kapanış
|3.880.000,00
|3.177,65
|Ağırlıklı Ortalama
|3.848.212,98
|3.146,89
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|8.514.184.997,22
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.215,29
|Toplam İşlem Adedi
|114