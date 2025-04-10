Hakkari'de Otobüs ve Tanker Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş mevkisinde meydana geldi. Havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden 34 SD 0721 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 27 ABG 551 plakalı yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada tanker şoförü Ramazan Güven öldü, 9 kişi de yaralandı.

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