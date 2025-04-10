Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Minguzzi'nin davasına müdahil oluyor

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının ilk celsesi bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Olaya ilişkin olarak suça sürüklenen çocuk B.B ve suça sürüklenen çocuk U.B'nin "Çocuğu Kasten Öldürmek" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanacağı duruşmada, Minguzzi'nin faillerinin gereken cezayı almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında aileye yaptığı taziye ziyaretinde, Bakanlık olarak hukuki destek sağlayacaklarının sözünü vermişti. Bugünkü duruşmada Bakanlık avukatları duruşmaya müdahil olarak hazır bulunuyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Bakanlığının suça sürüklenme riski olan çocukların koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında herhangi bir suça karışmadan belirlenebilmesi için üzerinde çalıştığı sosyal risk haritasında da son aşamaya gelindiği bildirildi.