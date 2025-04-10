Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinde "Sağlıklı Hayat Akademisi" projesini hayata geçirecek. Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye genelindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde "koruyan sağlık modeli" kapsamında başlatılacak yeni projeye ilişkin bilgi verildi."Sağlıklı Hayat Akademisi Projemizi Başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde yeni bir uygulamayı hayata geçiyoruz. En fazla 20 kişiden oluşan gruplara özel 13 oturumluk toplum sağlığı eğitimleri düzenliyoruz." ifadeleri kullanılan paylaşımda, eğitimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı görsellere de yer verildi.

Eğitimlerin Hedefleri

Buna göre, eğitimlerle toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak hedefleniyor. Ayrıca, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve bireylerin sağlıklı yaş almasını sağlamak da amaçlanıyor.

Eğitim Konuları

Kanser Taramaları ve Erken Teşhis

Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği

Sağlıklı Beslenme ve Fazla Kiloyla Mücadele

Fiziksel Aktivite ve Doğru Egzersiz

Akılcı İlaç Uygulamaları

Sağlıklı Yaşam ve Kronik Hastalıklar

Sağlıklı Kadın ve Sağlıklı Nesil

Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Alışkanlıklar

Ruh Sağlığı ve Mutlu Bireyler