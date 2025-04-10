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Otomobile çarptı, kaçarken scooterını unuttu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde scooterıyla park halindeki araca çarpan sürücü, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırıma düştü. Yerden kalktıktan sonra kısa süreli şaşkınlık yaşayan sürücü, ters yöne koşup unuttuğu scooterını hatırlayınca geri döndü ve olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 11:48, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 11:58
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Kaza, geçtiğimiz günlerde Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir scooter sürücüsü seyir halindeyken park halindeki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan sürücü, yerden kalkarak panik içinde ters istikamete doğru koştu.

Scooterını unuttuğunu fark ederek geri dönen sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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