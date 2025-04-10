Otomobile çarptı, kaçarken scooterını unuttu

Scooterını unuttuğunu fark ederek geri dönen sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir scooter sürücüsü seyir halindeyken park halindeki bir otomobile çarptı.

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