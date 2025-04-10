Buca'da Kamyon Prefabrik Binaya Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
İzmir Buca'da kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü Rıfat Çetinkaya yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 13:22, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 13:23
İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Rıfat Çetinkaya'nın (58) kullandığı 06 EPU 355 plakalı kamyon, Zafer Mahallesi'nde özel bir şirkete ait inşaat atıkları geri dönüşüm merkezinde 2 katlı prefabrik binaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinkaya'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.