Belediyeler Personel Alımında Kapsayıcı Olmalı!

Bilindiği üzere, mahalli idareler personel ihtiyaçlarını 5393 sayılı Belediye Kanunu ve "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin almak suretiyle Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar aracılığıyla karşılayabilmektedir.

Mahalli idarelere ilişkin ilanlar, ilgili Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.

Zaman zaman ilanları incelediğimizde; ezber düzen personel temini yapıldığını, benzer veya müfredat olarak yakın düzeydeki bölümlere hiç başvuru şansı verilmediği, haliyle yüksek puanlı birçok adayın anılan kadrolara müracaat edemediğini görüyoruz.

Sadece bir örnek vermek gerekirse; Selçuklu Belediyesi tarafından yayımlanan personel alımını incelediğimizde; Memur kadrolarında şu bölümlere başvuru şansı verildiği görülmektedir:

İlanlar oldukça genel olmakla birlikte; bu bölümlere yakın veya ilişkili olanların metinde yer almaması bir yandan da kısıtlayıcı bir ilan durumu yaratmaktadır.

Örneğin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bünyesinde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye gibi bölümlerle beraber yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün yukarıda yer alan ilan metninde yer almaması son derece üzücü bir durumdur.

Diğer taraftan, yukarıdaki bölümlere görece yeni bir bölüm olmasına karşılık günümüz teknoloji dünyasının kamuya getirdiği dijitalleşme süreçlerine katkı verebilecek ve benzer şekilde İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri içerisinde eğitim öğretim hayatını sürdüren Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarına başvuru şansı verilmemesi de izaha muhtaçtır.

Sonuç olarak, lafı uzatmamak gerekirse, belediyelerin daha fazla kişiye başvuru şansı vermek suretiyle başarılı kişiler arasında rekabeti artırmak için ilanlarında daha kapsayıcı bir bakış açısıyla personel alım hazırlığı yapması elzemdir.



