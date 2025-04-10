Doğum Yardımı İçin Hangi Tarih Dikkate Alınacak?

Doğum yardımı düzenlemesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, doğum yardımı ödemeleri için esas alınacak tarih 1 Ocak 2025 olacak.

Doğum Yardımı Ödemeleri İçin Esaslar

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ödeme yapılacak. Ancak 2025 öncesi doğan çocuklar, çocuk sıralamasında dikkate alınacak.

Örneklerle Uygulama

2024 yılında bir çocuğu olan bir ailenin, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuğu ikinci çocuk olarak değerlendirilecek ve aylık 1.500 TL yardım alacak.

2025 ve öncesinde iki çocuğu olan bir ailenin, 1 Ocak 2025'ten sonra doğan üçüncü çocuğu için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

Yardımlarda gelir kriteri aranmayacak, yalnızca çocuk sayısı esas alınacak. Ödemeler, çocuk beş yaşına gelene kadar annelerin hesabına yatırılacak.

Düzenleme Kapsamında Sağlanacak Destekler

İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL destek sağlanacak.

Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Erişim sağlayamayan vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilecek.