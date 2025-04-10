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Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi

İstanbul'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen Yükselen Pazarlar Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentimiz bu yıl sonu için yüzde 20'lerin ortasında. Bunun 2026'da yüzde 10'lara, sonraki yıl ise tek hanelere düşmesini bekliyoruz. Merkez Bankası Başkanı ve ekibi, para politikasında doğru yönde adımlar atarak harika bir iş çıkardı." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 16:17, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 16:18
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Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OECD tarafından İstanbul'da düzenlenen Yükselen Pazarlar Forumu'na katıldı. OECD Türkiye İnceleme Raporu'nun tanıtıldığı etkinlikte konuşan Bakan Şimşek, "Türkiye'nin emsallerine göre performansını değerlendiren, bağımsız analizlerin yer aldığı inceleme raporunu ve raporda bulunan önerileri memnuniyetle karşılıyoruz. Rapordaki bazı önerileri halihazırda mevcut programlarımızda uyguluyoruz." dedi. İlk hedeflerinin güçlü, sürdürülebilir ve yüksek büyümenin temellerini atmak olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın Başarılı Çalışmaları

Konuşmasında enflasyon beklentilerine yer veren Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentimiz bu yıl sonu için yüzde 20'lerin ortasında. Bunun 2026'da yüzde 10'lara, sonraki yıl ise tek hanelere düşmesini bekliyoruz. Merkez Bankası Başkanı ve ekibi, para politikasında doğru yönde adımlar atarak harika bir iş çıkardı." dedi. Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri olduğunu belirten Şimşek, negatif mali etkinin sürdürüldüğünü ve gelir politikalarının bu yıl daha destekleyici olacağını ifade etti.

Kadınların İş Gücüne Katılımı

Türkiye'nin insan gücünün yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "OECD'nin kadınların iş gücüne katılımı artırma önerisini çok değerli buluyoruz." dedi. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 36 civarında olduğunu belirten Şimşek, bu oranı artırmak için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Yeşil Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunun altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 25 yılda petrol ve doğal gaz ithalatı için yaklaşık 1 trilyon dolar ödedik." dedi. Makrofinansal istikrar için fosil yakıtlara ve ithalata bağımlılığı azaltmanın hayati önem taşıdığını belirten Şimşek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlardan bahsetti.

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