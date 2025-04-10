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Soygunculardan akılalmaz komplo: 8 yıllık birikimi buhar oldu

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp, telefonda aradıkları yabancı uyruklu kadının 'Kocan elimizde, terörden suçlanıyor' diyerek korkutup tarım işçisi olan kadının 8 yıllık birikimini çalan şüpheliler yakalandı. Altınlarına kavuşan kadın, "Bu altınları Suriye'de yıkılan evimizi yaptırmak için 8 senedir biriktiriyordum. Allah devletten razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 14:39, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 14:38
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Soygunculardan akılalmaz komplo: 8 yıllık birikimi buhar oldu

Korkunç olay, 8 Nisan Salı günü öğle saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

'KOCAN ELİMİZDE' DEYİP KANDIRDILAR

Kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Emel Halaf'ı telefonla arayarak 'Kocan elimizde, terörden suçlanıyor. Altınları bana getir, kocan ile birlikte mahkemeye götüreceğiz. Mahkeme kararı sonrası altınları alıyoruz, kocanı teslim ediyoruz. Eğer altınları vermezsen kocanı sınır dışı ederiz' dedi.

TÜM BİRİKİMİNİ VERDİ

Bunun üzerine genç kadın, eşi Casim'e ulaşmaya çalıştı ancak aynı şüpheliler tarım işçisi adamı da arayıp görüştüğü için bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine Emel Halaf, evdeki altınları belirlenen yere otomobil ile gelen dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra eşine ulaşan Halaf, dolandırıldığını anladı ve karı koca jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucu şüphelilerin adres tespiti yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda H.A. ve M.R.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 20 tam altın, 3 adet yarım altın, 11 çeyrek altın, 2 çift küpe, 2 yüzük, 2 bin 800 TL ile 4 bin 600 ABD doları ele geçirildi. Altın ve paralar Halaf'a teslim edilirken 2 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

''SURİYE'DE EV YAPTIRACAKTIK''

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Emel Halaf, "Beni aradılar, kocan elimizde diyerek korkuttular. Ben de buna inandım, evdeki bütün altınları, paraları verdim. Onlar benim 8 yıllık emeğimdi. Ben hamileyken, çocuklarım küçükken bile tarlaya gittim hep para biriktirdim. Suriye'deki savaş bitti ve oraya gidip kendimize ev yaptıracaktık. Burada çadırda kalıyoruz. Altınları onun için biriktirmiştim. Allah jandarmadan razı olsun, altınlarıma kavuştum. Artık üstümde taşıyorum, kimseye vermem" dedi.

Casim Halaf ise tarlada çalışırken tanımadığı bir numaranın aradığını, 2 saat telefonda kendisini meşgul ettiğini, bu sırada da eşinin dolandırıldığını söyledi.

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