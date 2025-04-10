Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Erdoğan - DEM Parti görüşmesi sona erdi
Erdoğan - DEM Parti görüşmesi sona erdi
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Kacır: Türkiye Teknolojide Büyük Atılımlar Yaptı
Bakan Kacır: Türkiye Teknolojide Büyük Atılımlar Yaptı
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde
Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde
MSB'den İsrail'e Tepki: Haksız İthamlarla Hedef Gösteriliyoruz
MSB'den İsrail'e Tepki: Haksız İthamlarla Hedef Gösteriliyoruz
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor
Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 104'ü tutuklu 139 sanıktan 102'si tahliye edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 16:13, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 16:48
Yazdır
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları yasak kararına uymayarak izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 139 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, 139 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

102 sanığa tahliye

Konuya ilişkin İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek hazırladığı tensip zaptıyla tutuklu 102 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, tahliyeye gerekçe olarak "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçunun vasıf ve mahiyetini, atılı suçun kanunda belirlenen alt ve üst sınırını ve katalog suçlardan olmamasını, mevcut delil durumunu, delillerin büyük oranda toplanmasını, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, büyük çoğunluğunun öğrenci olmasını, öğrenim hayatlarının devam etmesini ve sınavlarının olmasını" ifade etti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 139 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Fatih'te bulunan Bozdoğan Kemerleri etrafında toplanan kalabalığa İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararı emniyet ekiplerince aktarıldığı, kalabalığın dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri, yapılan uyarı ve ikazlara riayet etmeyerek dağılmamaları üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Yasaklama kararına rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında CHP organizesinde 19 Mart 2025 ile sonraki günlerde İBB binası önünde ve Saraçhane parkına toplanma çağrılarının yapıldığı, çağrı sonrası oluşması muhtemel olaylara karşı emniyet ekiplerince tedbir alındığı, 4 gün süre ile verilen yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettikleri kaydedildi.

Taş, sopa, şişe, yanıcı ve yakıcı maddeler ile sert cisimler atıldığı aktarıldı

Polis hattına saldırarak taşkınlık gösteren kalabalığa hitaben ses yayın araçları marifetiyle duyabileceği şekilde uyarılar yapıldığının aktarıldığı iddianamede, dağılmamakta direnmeleri üzerine alanda bulunan kalabalığa orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalamasının yapıldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, ekiplere kalabalık tarafından görüşü engellemek maksadıyla lazer tutulduğu, ayrıca taş, sopa, şişe, yanıcı ve yakıcı maddeler ile sert cisimler atıldığı da kaydedildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheliler hakkında ayrıca 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından ayrıca soruşturma yürütüldüğü de ifade edildi.

3'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber