Bedirhan Şener'e Verilen Müebbet Hapis Cezasının Gerekçesi Açıklandı

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl 31 Temmuz'da kendisini ziyarete gelen anneannesi Leyla Çetiner ile annesi Berrin Şener'e kapıyı açar açmaz ateş etti. Abdüllatif Şener'in aracı park ettiği sırada meydana gelen olayda silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Leyla Çetiner, hayatını kaybetti. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza, takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi.

Mahkemenin Gerekçeli Kararı

Sanığın, annesi Berrin Şener'i öldürmeye teşebbüs ettiği ettiğine yönelik suçlamada ise delil yetersizliğinden beraatına karar verilirken, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verilip, bu hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Vücudunda 9 Mermi

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Adli Tıp Kurumu raporuna yer verilerek, Leyla Çetiner'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiğine dikkat çekildi. Yine Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna işaret edilerek, "Sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Eylemini Kasten Gerçekleştirdi

Sanığın, karşısındaki kişinin kimliğini bilmediği yönündeki ifadelerine karşılık, cezai ehliyetinin tam olduğunun saptandığı belirtilerek, "Her ne kadar sanık ve müdafilerinin sanığın anneannesini öldürmeye yönelik kastının olmadığı, ateş etme eylemlerini boşluğa karşı gerçekleştirdiği ve olay anında etkisinde bulunduğu ruhsal rahatsızlığı nedeniyle ateş ettiği kişinin anneannesi olduğunu bilmediğini savunsalar da dosya kapsamındaki raporlarla da sabit olacağı üzere sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olması, sanığın ateş ettiği yönündeki ikrarı, mağdurun beyanları, tüm dosya kapsamındaki uzmanlık raporları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın maktule yönelik 'üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme' eylemini kasten gerçekleştirdiği belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.Kararda, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek takdir indirimi uygulandığı da belirtildi. (DHA) FOTOĞRAFLI