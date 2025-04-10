Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti

EGM sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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