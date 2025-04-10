Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 18:32, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 18:32
Adana-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol ilçesi mevkisinde, Tahsin Selli idaresindeki 31 ABT 327 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AEC 535 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Selli'nin kullandığı otomobil şarampole düştü.
Kazada, sürücü Tahsin Selli ile araçtaki Seyfullah Hacıoğlu, Murat D. ve Vakkas K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tahsin Selli (63) ve Seyfullah Hacıoğlu (54), hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.