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Türkiye ve Endonezya'dan Filistin meselesinde ortak adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 19:21, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 19:23
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Türkiye ve Endonezya'dan Filistin meselesinde ortak adımlar

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dost ve kardeş Endonezya'yı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı vesilesiyle şubat ayında ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, misafirperverliklerinden dolayı Subianto ve Endonezya makamlarına şükranlarını sundu.

İki Ülke Arasındaki Dostluk ve Kardeşlik İlişkileri

Karşılıklı temasların iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Değerli kardeşim Subianto'nun Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitabı ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğin en güzel tezahürüdür. Endonezya ile bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü idrak ediyoruz." Tabii tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine dayanıyor. Az önce kültür, afet ve acil durum yönetimi ile iletişim alanlarında belgeleri imzaladık. Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayinden müteahhitliğe, sağlık ve enerjiden gıda sektörüne kadar işbirliğimizde yeni açılımlar yapma hususunda mutabık kaldık. Savunma sanayi bağlamında ortak üretim dahil olmak üzere mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik.

Halklarımız Arasındaki Bağları Güçlendirmek

İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ile temasların geliştiğine dikkati çeken Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 203 bin, ülkemizden Endonezya'ya ise yaklaşık 50 bin turistin ziyaretinden memnuniyet duyuyoruz." Bayrak taşıyıcı hava yollarımızın sefer sayılarının artırılması suretiyle bu rakamların katlanacağına inanıyorum. Halklarımız arasındaki bağları, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimizi ilerleterek daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Endonezyalı gençlerin Türkiye Burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz.

Türkiye'nin Uluslararası Platformlardaki İşbirliği

Türkiye'nin Endonezya ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D8 ve MIKTA dahil tüm uluslararası platformlardaki işbirliğini sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla yapılacak bu önemli etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum." Şüphesiz bu yoğun ilgi ülkemizin küresel diplomasideki artan ağırlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Biz de ayrıca, forum marjında çok sayıda görüşme gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin ikili ve çok taraflı işbirliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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