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CNN: Trump, Orta Doğu turunda Türkiye'yi ziyaret edebilir

Amerikan CNN kanalının Arapça sayfasında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde, Başkan Donald Trump'ın gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edebileceği ancak nihai kararın verilmediği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 19:56, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 19:58
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CNN: Trump, Orta Doğu turunda Türkiye'yi ziyaret edebilir

Kanalın, bir Beyaz Saray yetkilisi ile konuya aşina diğer iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretlerin ardından Orta Doğu gezisine Türkiye'yi de katmayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

CNN'e konuşan yetkililerden biri, söz konusu ziyaretin, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmelerinden birinde konuşulduğunu iddia etti.

Haberde ayrıca, Trump'ın, İsrail'i Orta Doğu turu programına katmayı şu an için düşünmediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün akşam CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti hakkındaki soruya, "Hazırlık şöyle var, liderlerin artık irade beyan ettiği bir konu. Bunun ne zaman ve nerede olacağını şu anda konuşuyoruz." yanıtını vermişti.

Fidan, "Türkiye'de de olabilir ABD'de de olabilir? Yani Trump da gelebilir, Erdoğan da gidebilir?" sorusunu da "İkisi de olabilir." şeklinde yanıtlamıştı.

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