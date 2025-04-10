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Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 20:05, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 20:08
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Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti

Dolardaki düşüş ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesiyle altının ons fiyatı rekor tazeledi. Güvenli liman varlıklardan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı yüzde 2,8 artışla 3 bin 174,74 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatı dün de yaklaşık yüzde 3 artmıştı. Altın halihazırda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri. Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 20'den fazla arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu. Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırmıştı. Trump'ın dün bazı ülkelere yönelik yüksek gümrük vergileri uygulamasını 90 gün süreyle durdurduğunu açıklaması küresel borsaları canlandırmış ve altının yükselişini yavaşlatmamıştı.

ABD ile Çin Arasında Tarife Restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına karşılıklı tarifeler kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin, aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükseltmiş, Trump da buna cevaben gümrük tarifesini yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.

Çin, Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını vermişti. Bu arada, Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirmişti.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, yüzde 1,80'e varan düşüşle 101,08'e geriledi.

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