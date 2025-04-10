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CHP'li Mahmut Tanal, atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te paylaşmayı düşündüğü bir tweeti ChatGPT'ye yazdırmak istedi. Ancak Tanal, soruyu ChatGPT'ye değil doğrudan X hesabından paylaştı. Tanal, soruyu X hesabından paylaştığını fark eder etmez attığı tweeti sildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 20:37, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 20:38
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CHP'li Mahmut Tanal, atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te ilginç bir olaya imza attı. Tanal, X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu. ChatGPT'ye yazdığını zanneden Tanal, sorusunu X hesabı üzerinden paylaştı.

"Sert bir şekilde mesaj yaz"

Tanal, sorusunda şunları kaydetti:

"Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz."

CHP'li Tanal'dan komedi gibi olay

Atacağı tweeti ChatGPT'ye yazdırmaya çalışan Tanal, X kullanıcıları tarafından gülünç duruma düştü. Kullanıcılar, yaşanan olayı komedi olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar, bir milletvekilinin atacağı tweeti dahi ChatGPT'ye sormasını acziyet olarak yorumladı. Tanal, soruyu X'te paylaştığını fark edince tweeti sildi. Fakat, Tanal'ı takip eden bir kullanıcı, tweetin ekran görüntüsünü aldı.

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