Çubuk'ta köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı
Ankara'nın Çubuk Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 22:44, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 23:03
Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nden Tahtayazı Mahallesi'ne giden yol üzerinde bir kadının beslediği sahipsiz köpekler, iki çocuğu bacağından ısırdı.
Yaralanan iki çocuk, Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Köpeklerin çocuklara saldırma anı, mahalledeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.