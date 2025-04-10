Çubuk'ta köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı

Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nden Tahtayazı Mahallesi'ne giden yol üzerinde bir kadının beslediği sahipsiz köpekler, iki çocuğu bacağından ısırdı.

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