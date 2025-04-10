Şehit polisin ismi, kızının görev yaptığı botta yaşayacak

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, emniyet personelleri Şehit Muhuttin Uluç'un eşi Münevver Uluç, çocukları ve torunları katıldı. Açılış öncesinde Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve emniyet Müdürü Faruk Karaduman Münevver Uluç'a eşinin adını verilen botun maketini ve çocuklarına botun fotoğrafının olduğu tabloyu hediye etti.

'KÖREZ'İN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞACAK'

Göreve başlayan Deniz Kontrol Botu Antalya'da yerli olarak üretildi ve üretim aşamasında şehidin ismi verildi. 12 metre uzunluğunda, 3,76 metre genişliğinde, KOMPOZİT gövde yapılı olan bot 35 deniz mili hıza sahip. Azami yolcu sayısı 4 mürettebat ve 8 yolcu ile toplam 12 kişilik. Modern donanımı sayesinde deniz üzerinde karakol hizmetlerinin yürütülebileceği şekilde donatılmış, manevra kabiliyetiyle de zorlu deniz koşullarında çalışabilen bot Kocaeli Körfezi'nin deniz güvenliği için çalışacak.

ŞEHİT BABASININ ADINI TAŞIYOR

Bota adı verilen şehit polis memuru Muhittin Uluç, Kocaeli'nde görev yaptığı esnada 31 Ağustos 1994 tarihinde görevi esnasında geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu şehit oldu. 6 çocuk babası olan Uluç'un 4 çocuğu Emniyet mensubu olarak görev yapıyor. Muhittin Uluç'un kızı Deniz Polisi Emine Uluç babasının isminin verildiği botta görev yapacak. 30 yıldır polis memuru olan Emine Uluç, 12 yıldır gemi adamı olarak görev yapıyor.